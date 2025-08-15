Ижевск. Удмуртия. Врачи ГКБ №6 Ижевска помогли участнику СВО с хронической болью в стопе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пациент долго мучался из-за осколка в стопе после минно-взрывного ранения. В военном госпитале бойцу удалили основную часть инородного тела, однако он продолжал испытывать резкую боль при ходьбе.

Специалисты ГКБ №6 выявили, что глубоко в тканях стопы у мужчины остался небольшой металлический фрагмент.

«Такие случаи — не редкость у бойцов, получивших минно-взрывные ранения. Даже небольшой осколок может годами причинять боль и ограничивать подвижность. Благодаря современным методам визуализации нам удалось решить проблему быстро и эффективно», — рассказал выполнивший операцию травматолог-ортопед Никита Курамшин.

Операцию проводили с помощью проводниковой анестезии — метод, при котором анестетик вводится непосредственно в область нервного ствола. Кроме того, для точного определения локализации осколка хирурги использовали рентгеновскую С-дугу — это позволило минимизировать травматичность вмешательства. Операция длилась около часа.

Пациента уже выписали. Отмечается, что в ближайшее время он сможет вернуться в зону спецоперации.