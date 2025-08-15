Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

Врачи Ижевска помогли участнику СВО с хронической болью в стопе

10:11, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Врачи Ижевска помогли участнику СВО с хронической болью в стопе
10:11, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
507
0
#СВО\n#Минздрав Удмуртии\n#врачи
Источник фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
507
0

Специалисты ГКБ №6 обнаружили, что глубоко в тканях у мужчины застрял металлический фрагмент после минно-взрывного ранения.

Ижевск. Удмуртия. Врачи ГКБ №6 Ижевска помогли участнику СВО с хронической болью в стопе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Пациент долго мучался из-за осколка в стопе после минно-взрывного ранения. В военном госпитале бойцу удалили основную часть инородного тела, однако он продолжал испытывать резкую боль при ходьбе. 

Специалисты ГКБ №6 выявили, что глубоко в тканях стопы у мужчины остался небольшой металлический фрагмент.

«Такие случаи — не редкость у бойцов, получивших минно-взрывные ранения. Даже небольшой осколок может годами причинять боль и ограничивать подвижность. Благодаря современным методам визуализации нам удалось решить проблему быстро и эффективно», — рассказал выполнивший операцию травматолог-ортопед Никита Курамшин.

Операцию проводили с помощью проводниковой анестезии — метод, при котором анестетик вводится непосредственно в область нервного ствола. Кроме того, для точного определения локализации осколка хирурги использовали рентгеновскую С-дугу — это позволило минимизировать травматичность вмешательства. Операция длилась около часа. 

Пациента уже выписали. Отмечается, что в ближайшее время он сможет вернуться в зону спецоперации. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:11, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
507
0
#СВО\n#Минздрав Удмуртии\n#врачи