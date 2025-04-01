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Программа по обеспечению жильём медиков появится в Удмуртии

17:24, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Программа по обеспечению жильём медиков появится в Удмуртии
17:24, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
372
0
#Удмуртия\n#Минздрав
Источник фото: пресс-служба главы и правительства
372
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Александр Бречалов заявил, что в республике ситуация с врачами является относительно благополучной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится программа по обеспечению жильём медицинских работников и учителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В ходе итоговой коллегии Минздрава Удмуртии глава республики Александр Бречалов заявил, что в регионе зафиксировано снижением младенческой смертности относительно российского уровня, рост эффективности ЭКО-процедур, а также увеличение отказов от абортов.

«Ещё одно важное направление — лекарственное обеспечение. Объем финансирования из регионального бюджета удвоился по отношению к 2022 году и превысил 2 млрд рублей. Но и за этими цифрами — люди. Благодаря этой мере более 130 тысяч человек получают необходимые им препараты», — отметил Александр Бречалов.  

Вместе с тем, руководитель Удмуртии поднял вопрос кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. По его мнению, ситуация в республике сейчас относительно благополучная, но необходимо привлекать новых специалистов.

«Необходимо просчитать программу по строительству или предоставлению жилья для работников бюджетных отраслей в малых городах, по типу программы КРСТ. Поручение Минздраву Удмуртии и курирующему зампреду – посмотреть наши ресурсы в этом направлении», — заявил глава.

Напомним, ранее сообщалось, что количество бригад скорой помощи в Удмуртии значительно ниже нормы.

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17:24, 01 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
372
0
#Удмуртия\n#Минздрав