Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится программа по обеспечению жильём медицинских работников и учителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В ходе итоговой коллегии Минздрава Удмуртии глава республики Александр Бречалов заявил, что в регионе зафиксировано снижением младенческой смертности относительно российского уровня, рост эффективности ЭКО-процедур, а также увеличение отказов от абортов.

«Ещё одно важное направление — лекарственное обеспечение. Объем финансирования из регионального бюджета удвоился по отношению к 2022 году и превысил 2 млрд рублей. Но и за этими цифрами — люди. Благодаря этой мере более 130 тысяч человек получают необходимые им препараты», — отметил Александр Бречалов.

Вместе с тем, руководитель Удмуртии поднял вопрос кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. По его мнению, ситуация в республике сейчас относительно благополучная, но необходимо привлекать новых специалистов.

«Необходимо просчитать программу по строительству или предоставлению жилья для работников бюджетных отраслей в малых городах, по типу программы КРСТ. Поручение Минздраву Удмуртии и курирующему зампреду – посмотреть наши ресурсы в этом направлении», — заявил глава.

Напомним, ранее сообщалось, что количество бригад скорой помощи в Удмуртии значительно ниже нормы.