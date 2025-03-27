Ижевск. Удмуртия. Количество бригад скорой помощи в Удмуртии заметно ниже норматива. Об этом на XXII сессии Госсовета республики доложил руководитель ГКК Михаил Тумин.

«Проверка показала, что план-график централизации на базе АУЗ «Станция скорой медицинской помощи» медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих услуги СМП, фактически сорван. Указанный процесс объединения подлежал завершению в декабре 2020 года, однако на 1 июля 2024 года услуги скорой помощи, помимо АУЗ ССМП, также продолжали оказывать Воткинская и Шарканская районные больницы», — сказал Михаил Тумин.

Он подчеркнул, что общее количество общепрофильных выездных бригад в республике с 2022 года неизменно и составляет 126, что ниже на 12,5% необходимого норматива. Количество созданных специализированных выездных бригад не соответствует рекомендациям Минздрава России. Вместо 14-15 бригад сформировано 2 (педиатрическая и реанимационная), работающие только в Ижевске.

Укомплектованность службы СМП в Удмуртии врачами-педиатрами составляет менее 20% от потребности, анестезиологами-реаниматологами — менее 45%, медсёстры-анестезисты вообще отсутствуют. В целом с 2021 по 2024 год укомплектованность отделений СМП медицинским персоналом в республике уменьшилась с 66,9 до 51,2%.

Вследствие кадрового дефицита водители автомобилей СМП регулярно привлекались к работе в выходные дни, что приводило к превышению нормы рабочего времени более чем на 40%.

По мнению Комитета, одной из основных причин нехватки персонала СМП является низкий уровень оплаты труда. Средняя зарплата врачей выездных бригад в 2023 году в республике составляла 75,37 тыс. рублей, что на 9,1% ниже уровня, установленного «дорожной картой» по России. Водители автомобилей СМП в 2023 году получали в среднем 34,4 тыс. рублей. При этом неиспользованный остаток средств ОМС на лицевом счете АУЗ ССМП ежегодно увеличивался и на конец первого полугодия 2024 года составил 499 201,2 тыс. рублей или 30% от годового объёма финансирования.

Начиная с 2021 года, количество автомобилей СМП в республике, срок службы которых превышает пять лет и которые полностью амортизированы, увеличилось более чем в шесть раз, достигнув к началу 2024 года 50% от общего числа автопарка.