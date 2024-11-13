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В Удмуртии стали чаще выявлять пациентов с сахарным диабетом

10:00, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии стали чаще выявлять пациентов с сахарным диабетом
10:00, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
257
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#сахарный диабет\n#пациент\n#болезнь
Источник фото: Минздрав Удмуртии
257
0

В текущем году заболевание выявили у более 4 тыс. местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возросло количество случаев сахарного диабета.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

В 2024 году врачи выявили данное заболевание у 4409 пациентов. Около тысячи человек узнали об этом диагнозе в рамках прохождения диспансеризации. 

«Это говорит о том, что выявляемость заболевания в рамках диспансеризации, профосмотров или просто на приёме у врача увеличилась», — заявила заведующая Республиканским эндокринологическим центром 1 РКБ Мария Моисеева.  

Чтобы болезнь не привела к осложнениям, новым пациентам нужно научиться правильно жить с сахарным диабетом. Для этого в регионе на базе 1 РКБ, ГКБ №6, ГКБ №2, Можгинской и Завьяловской районных больниц работают Школы сахарного диабета. С начала 2024 года в них прошли обучение более 6 тыс. человек. 

Всего в Удмуртии более 50 тыс. пациентов имеют диагноз «сахарный диабет». 

Более подробнее об этом заболевании, его осложнениях и лечении можно узнать в нашем материале.   

10:00, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
257
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#сахарный диабет\n#пациент\n#болезнь