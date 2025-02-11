Ижевск. Удмуртия. В 2025 году медорганизации Удмуртии получили 57 единиц нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Современные приборы для больниц, ФАПов и амбулаторий купили в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Например, в Кизнерскую районную больницу привезли новый наркозно-дыхательный аппарат и мониторы пациентов.

«Новый наркозно-дыхательный аппарат позволяет точно контролировать уровень анестезии, в постоянном режиме мониторить дыхательную функцию. Аппарат можно перемещать к кровати пациента, это очень удобно», — пояснил главврач Кизнерской РБ Александр Гайнцев.

А в Игринской районной больнице появились 7 современных электрокардиографов, которые станут использоваться в фельдшерско-акушерских пунктах. С помощью них медики будут проводить профилактические мероприятия и выявлять сердечно-сосудистые заболевания и острый коронарный синдром. А при необходимости врачи смогут провести исследования на дому.

Также в Игринской РБ приобрели аппарат для измерения внутриглазного давления взрослым пациентам бесконтактным способом.

Всего в рамках нацпроекта в больницы Удмуртии закупят более 1800 единиц нового оборудования. В их число входят и «тяжёлые» аппараты — 12 новых маммографов и флюорографов.