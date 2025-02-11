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За первый месяц 2025 года в медучреждения Удмуртии поступило 57 единиц нового оборудования

12:50, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За первый месяц 2025 года в медучреждения Удмуртии поступило 57 единиц нового оборудования
12:50, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
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#Удмуртия\n#Минздрав\n#оборудование
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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За год больницы получат свыше 1800 новых аппаратов.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году медорганизации Удмуртии получили 57 единиц нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Современные приборы для больниц, ФАПов и амбулаторий купили в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Например, в Кизнерскую районную больницу привезли новый наркозно-дыхательный аппарат и мониторы пациентов. 

«Новый наркозно-дыхательный аппарат позволяет точно контролировать уровень анестезии, в постоянном режиме мониторить дыхательную функцию. Аппарат можно перемещать к кровати пациента, это очень удобно», — пояснил главврач Кизнерской РБ Александр Гайнцев. 

А в Игринской районной больнице появились 7 современных электрокардиографов, которые станут использоваться в фельдшерско-акушерских пунктах. С помощью них медики будут проводить профилактические мероприятия и выявлять сердечно-сосудистые заболевания и острый коронарный синдром. А при необходимости врачи смогут провести исследования на дому.

Также в Игринской РБ приобрели аппарат для измерения внутриглазного давления взрослым пациентам бесконтактным способом. 

Всего в рамках нацпроекта в больницы Удмуртии закупят более 1800 единиц нового оборудования. В их число входят и «тяжёлые» аппараты — 12 новых маммографов и флюорографов. 

12:50, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#оборудование