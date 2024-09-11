В больницах Удмуртии введут обзвон пациентов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии введут обзвон пациентов, записавшихся на прием к врачу. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Сергей Багин в ходе брифинга 11 сентября.

«Сейчас мы с Минцифры Удмуртии прорабатываем процесс обзвона, так как около 10-15% пациентов записываются, но не приходят. Теперь мы решили ввести обзвон, для того чтобы понять, придёт пациент или нет. Тем самым мы освободим это количество ячеек, что даст возможность записаться другим пациентам», — сообщил Сергей Багин.

Министр также отметил, что, несмотря на цифровизацию, в медицинских учреждениях сохранится регистратура и запись вживую для тех, кому это удобно.

Помимо этого Сергей Багин объяснил, почему запись к некоторым узким специалистам доступна только через врача-терапевта.

«Это исключительно клиническая рекомендация, так как в противном случае все свободные ячейки будут заняты теми, «кому просто спросить». Из-за этого пациенты, которым действительно нужна узкопрофильная помощь, не смогут её получить», — поделился министр здравоохранения Удмуртии.