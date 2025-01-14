Врачи Удмуртии рассказали, кому лучше воздержаться от крещенских купаний

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии предупредил жителей республики о потенциальной опасности крещенских купаний для здоровья.

Врачи советуют отнестись к этому занятию очень серьёзно, так как даже кратковременное экстремальное охлаждение может иметь печальные последствия для здоровья. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам и старикам.

«Основная группа, кому категорически запрещены крещенские купания, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, различными формами нарушений сердечного ритма, с наличием атеросклеротических бляшек, при угрозе образования сосудистых тромбов», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии Светлана Шабардина. Она отметила, что в результате холодового спазма у «сердечников» может развиться инфаркт миокарда, мозговой инсульт и прочие нарушения.

Также стоит быть осторожными при окунании в прорубь детей. Категорически запрещено погружать в ледяную воду грудничков и дошкольников, так как у них ещё не развита система терморегуляции. Резкий перепад температур может вызвать сбой в дыхании и остановку сердца, привести к заиканию, нервному тику или пневмонии, поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии, заместитель главврача РДКБ Наталья Ермолаева.

Окунание в прорубь возможно только при условии, что ребёнок закаливался полгода-год, полностью здоров и ему уже исполнилось десять лет.

Кроме того, от погружения в прорубь стоит воздержаться людям с заболеваниями нервной, дыхательной, мочеполовой, эндокринной систем. Категорически запрещено купание во время инфекционных заболеваний, в период обострения хронических заболеваний или реабилитации. Также строго запрещены купания в алкогольном состоянии — перепад температур может убить.

Напомним, к празднику Крещения Господня в республике организуют 54 купели, где можно будет окунуться под присмотром спасателей и медиков.