Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработали Центры профилактики колоректального рака. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Центры заработали с января на базе 1 РКБ, ижевских ГКБ №№9, 6, 2 и Глазовской межрайонной больницы. В них при подозрении на злокачественное новообразование можно пройти колоноскопию.

«Злокачественные новообразования толстого кишечника – одни из самых распространенных. К сожалению, из-за специфичности обследования пациенты часто обращаются к специалистам очень поздно, хотя заподозрить заболевание можно еще до первых симптомов, сдав кал на скрытую кровь», – рассказал главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по эндоскопии Константин Сысоев.

Анализ назначается в рамках диспансеризации для граждан из групп риска: в возрасте от 40 до 64 лет – 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет – 1 раз в год. При положительном результате пациента направят в Центр колоректального рака для проведения колоноскопии.

В 2024 году на территории региона впервые выявили 7 462 случая злокачественных новообразований. Почти 60% – на ранней стадии. На сегодняшний день под наблюдением врачей-онкологов находятся более 46,5 тыс. жителей республики.

«Самыми распространенными нозологиями, которые выявляются чаще всего, остаются колоректальный рак (14,5% от общего числа выявленных случаев), новообразования кожи (13,6%), рак молочной железы (11,2%), новообразования дыхательной системы, которые чаще всего связаны с курением (10,6%), рак предстательной железы (6,5%)», – отметила главный внештатный онколог Минздрава Удмуртии Светлана Лысанова.