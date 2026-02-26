Закрыть
Здание администрации в Глазове ремонтировать в ближайший год не будут

16:45, 26 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#капремонт
Источник фото: Яндекс.Карты
Пока что власти города прорабатывают вопросы реставрации жилых кварталов.

Глазов. Удмуртия. Здание администрации Глазова капитально ремонтировать пока не собираются. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, глава города Сергей Коновалов ранее рассказал о масштабном проекте реновации районов и реставрации жилых домов в Глазове. Корреспондент «Сусанина» поинтересовался, а планируют ли какое-либо масштабное обновления здания горадминистрации, ведь сейчас выглядит оно весьма скромно.

«В планах на ремонт здания администрации города — ремонт кровли и входной группы. Но на этот год финансирование на эти цели в бюджете города не заложено», — ответили в горадминистрации.

При этом в мастер-плане развития города капремонт администрации в принципе запланирован. На эти цели в смете указана сумма в 108 млн рублей.

#Глазов\n#капремонт