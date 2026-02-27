Ижевск. Удмуртия. Экономико-математический лицей №29 открыл свои двери для учеников после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Здание обновили полностью: заменили кровлю, фасад, окна, двери, а также инженерные системы. В порядок привели коридоры, классы, столовую, медкабинет, спортзал и актовый зал. В ходе работ строители также утеплили фасады и сделали дренаж, чтобы решить проблемы с теплопотерями.

В лицее появятся современные лаборатории для занятий физикой, химией и робототехникой. Для нового направления — беспилотных систем — закупили квадрокоптеры. Ученики будут учиться программировать и управлять дронами.

В актовом зале установили большой экран размером 4 на 6 метров. Такого в школах Удмуртии ещё не было. Лицей работает как методический центр «Сириуса»: на этом мониторе педагоги республики смогут проходить обучение, а лицеисты — смотреть лекции учёных.

После ремонта за парты сели больше 700 учеников. В прошлом году лицей вошел в рейтинг топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников.

В этом году капремонт начнётся ещё в 11 школах республики: в селе Александрово Кезского района, Большеучинской школе Можгинского района, Италмасовской и Пироговской школах, образовательном учреждении в селе Рябово Увинского района и школе №1 в Воткинске. Их сдадут в 2026 году.

Ремонт гимназии №6 им. Габдуллы Тукая и школы №12 в Ижевске, Вольпельгинской СОШ Вавожского района, Уральской СОШ Сарапульского района и Первомайской школы в Воткинском районе планируют закончить в 2027-м.