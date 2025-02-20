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Пешеходный мост у Центральной площади Ижевска начали ремонтировать

14:15, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Пешеходный мост у Центральной площади Ижевска начали ремонтировать
14:15, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#мосты
Источник фото: ИА "Сусанин"
169
0

Проезжую часть улицы Карла Маркса сузили по полосе в каждую сторону. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт пешеходной эстакады через улицу Карла Маркса у Центральной площади. Как сообщает администрация города, подрядная организация приступила к завозу материалов и подготовке строительной площадки.

Для безопасной организации работ правые полосы улицы Карла Маркса в обоих направлениях в районе Центральной площади перекрыты. Сужение дороги может привести к образованию заторов, особенно в часы плотного утреннего и вечернего трафика.

Сужение дороги будет действовать до окончания работ по реконструкции объекта. Срок окончания ремонта по контракту — ноябрь 2025 года.

Технологией производства также предусмотрено полное перекрытие проезжей части и трамвайного движения в определённые дни и часы. О полном перекрытии движения улицы Карла Маркса муниципалитет будет сообщать дополнительно.

Напомним, старт ремонта объекта в феврале пообещал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Отметим, что в случае, если на обновлённом лестничном спуске появятся элементы «доступной среды», то маломобильные граждане впервые в истории города смогут преодолеть без преград путь по эспланаде от улицы Пушкинской до набережной Ижевского пруда. 

Сейчас пологими пандусами обеспечена Центральная площадь, лестничный марш между улицами Карла Маркса и Максима Горького, а также спуск от монумента «Дружбы народов» к водной глади пруда. Пешеходный мост над трамвайными путями оставался единственным участком без пандусов. Отремонтировать его в рамках нацпроектов о городской среде было невозможно, так как по номенклатуре он является частью дорожной системы. 

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14:15, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#мосты