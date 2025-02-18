Завьялово. Удмуртия. Ещё на двух региональных трассах Удмуртии появятся автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новые дорожные объекты будут расположены на прямолинейных участках дорог «Завьялово-Гольяны» и «Ижевск-Ува». Оборудовать автоматический пункт контроля на трассе «Завьялово-Гольяны» планируют в районе поворота на Новое Мартьяново, а на дороге «Ижевск-Ува» — между селом Советско-Никольское и деревней Средний Постол.

Работы должны начать в апреле 2025 года. В рамках обновления в порядок приведут участки протяжённостью 300 метров — здесь обновят покрытие и установят весовое оборудование под дорогой.

«После установки весогабаритного комплекса на дороге Ижевск-Воткинск многие фуры, самосвалы, кто заведомо идёт с перегрузом, стали объезжать его как раз по дороге Завьялово-Гольяны, чтобы не попасть на штрафы. И к нам участились обращения от водителей и жителей региона о необходимости установки таких комплексов на наших дорогах. Решение принято, в этом году закроем две регионалки новыми современными АПВГК», — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Напомним, сейчас в Удмуртии работает два автоматических пункта весогабаритного контроля. Первый начал работу в тестовом режиме в апреле 2021 года на трассе «Ижевск-Сарапул». Второй пункт расположен на дороге «Ижевск-Воткинск», он появился в 2023 году.