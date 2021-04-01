Пока водителей штрафовать не будут.

Сарапул. Удмуртия. Автоматический пункт весогабаритного контроля на Сарапульском тракте заработал в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Напомним, пункт оборудовали вблизи поворота на село Бураново в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Острая необходимость возникла после того, как на дороге увеличился поток машин из-за открытия моста через Каму. Количество грузового транспорта выросло в несколько раз. В настоящее время одна из главных причин разрушения дорог – воздействие на полотно перегруженных автомобилей. Комплекс позволит защитить дорогу от разрушения.

При помощи сенсоров и датчиков, измеряющих вес, комплекс «автоматом» измерит высоту, ширину и массу проходящего через пост транспорта. Затем система сверит эту информацию с базой данных на наличие спецразрешения. Если его нет, данные передадут в ГИБДД для оформления постановления об административном правонарушении.

Помимо этого, сам водитель сможет узнать о перегрузе и в дальнейшем разобраться и определить, перегружают они авто или нет. На табло высветится номер и вес автомобиля.

В тестовом режиме комплекс проработает 3 месяца. В этот период водителей штрафовать не будут. «Три месяца тестового режима позволит им разобраться, перегружают они машины или нет. Потому что порой сложно определить при погрузке, какая там нагрузка на ось. Эти все моменты очень важны», - добавил председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров.

Помимо этого, пункт сможет контролировать интенсивность движения, вести фото и видеофиксацию.