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Верховный суд Удмуртии оставил экс-начальника ГАИ Камбарского района под арестом

10:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Верховный суд Удмуртии оставил экс-начальника ГАИ Камбарского района под арестом
10:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
101
0
#Камбарка\n#ГАИ\n#превышение полномочий\n#суды
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
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Адвокат обвиняемого пытался оспорить меру пресечения.

Камбарка. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под арестом экс-начальника ГАИ Камбарского района. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий.  По версии следствия, обвиняемый из корыстных и личных интересов дал незаконное указание подчинённым освободить от ответственности водителя, нарушившего ПДД. Тогда суд заключил фигуранта под стражу.

Адвокат мужчины направил апелляционную жалобу в Верховный суд республики об отмене меры пресечения. Суд отклонил жалобу и оставил обвиняемого под арестом.

10:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
101
0
#Камбарка\n#ГАИ\n#превышение полномочий\n#суды