Верховный суд Удмуртии оставил экс-начальника ГАИ Камбарского района под арестом

Камбарка. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под арестом экс-начальника ГАИ Камбарского района. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый из корыстных и личных интересов дал незаконное указание подчинённым освободить от ответственности водителя, нарушившего ПДД. Тогда суд заключил фигуранта под стражу.

Адвокат мужчины направил апелляционную жалобу в Верховный суд республики об отмене меры пресечения. Суд отклонил жалобу и оставил обвиняемого под арестом.