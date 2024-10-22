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Начальника ГАИ Камбарского района заподозрили в превышении должностных полномочий

10:25, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Начальника ГАИ Камбарского района заподозрили в превышении должностных полномочий
10:25, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
388
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#полиция\n#ГАИ
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
388
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По версии следствия, руководитель освобождал от ответственности нарушителей правил дорожного движения. 

Камбарка. Удмуртия. По подозрению в превышении должностных полномочий в Камбарке задержали начальника районной ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии. 

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по УР, мужчина из корыстных и личных интересов дал незаконное указание подчинённым об освобождении от ответственности водителя, нарушившего ПДД. Делом занимается СК. 

Теперь фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, при подтверждении вины указанного лица, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.

10:25, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
388
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#полиция\n#ГАИ