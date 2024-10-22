Начальника ГАИ Камбарского района заподозрили в превышении должностных полномочий

Камбарка. Удмуртия. По подозрению в превышении должностных полномочий в Камбарке задержали начальника районной ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по УР, мужчина из корыстных и личных интересов дал незаконное указание подчинённым об освобождении от ответственности водителя, нарушившего ПДД. Делом занимается СК.

Теперь фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, при подтверждении вины указанного лица, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.