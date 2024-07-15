В Ижевске заключили контракт с подрядчиком на реконструкцию набережной пруда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключили контракт с подрядчиком, который проведёт реконструкцию набережной Ижевского пруда от монумента «Дружбы народов» до устья речки Подборенки. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

Напомним, на реконструкцию выделено в 2024 году 250 млн рублей. https://susanin.news/udmurtia/society/20240709-316176/ Все работы до конца августа 2026 года поделены на три летних сезона. В это лето пройдёт подготовка — земельные работы и устройство коммуникаций к будущим объектам.

Второй этап рассчитан на два летних сезона и предусматривает непосредственную реконструкцию — установку малых архитектурных форм и оборудование детской игровой площадки, озеленение территории, обустройство освещения, системы видеонаблюдения, пешеходных и велосипедных дорожек.