Ветеринары Удмуртии помогли попавшей под колёса енотовидной собаке

Глазов. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии вылечили енотовидную собаку, которая, вероятнее всего, попала под колёса автомобиля. Об этом сообщает Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

В ночь на 24 октября на обочине дороги в Кировской области девушка подобрала енотовидную собаку и привезла в Глазовскую межрайСББЖ. Специалисты предположили, что хищник попал под колёса автомобиля, они осмотрели его и выписали лекарства.

28 октября девушка, которая подобрала животное, сообщила, что выпустила собаку обратно в дикую природу.

«Спасибо большое врачу, который не побоялся дикого животного. Вчера Енотика мы выпустили в его родную стихию так же в Кировской области, в том же месте», — написала Анастасия Борисовна.