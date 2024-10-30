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Ветеринары Удмуртии помогли попавшей под колёса енотовидной собаке

11:00, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ветеринары Удмуртии помогли попавшей под колёса енотовидной собаке
11:00, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Кировская область\n#животные\n#собака\n#помощь
Источник фото: Глазовская межрайСББЖ
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Животное вылечили и вернули в его место обитания.

Глазов. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии вылечили енотовидную собаку, которая, вероятнее всего, попала под колёса автомобиля. Об этом сообщает Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных. 

В ночь на 24 октября на обочине дороги в Кировской области девушка подобрала енотовидную собаку и привезла в Глазовскую межрайСББЖ. Специалисты предположили, что хищник попал под колёса автомобиля, они осмотрели его и выписали лекарства. 

28 октября девушка, которая подобрала животное, сообщила, что выпустила собаку обратно в дикую природу. 

«Спасибо большое врачу, который не побоялся дикого животного. Вчера Енотика мы выпустили в его родную стихию так же в Кировской области, в том же месте», — написала Анастасия Борисовна.  

11:00, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Кировская область\n#животные\n#собака\n#помощь