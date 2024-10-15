Три километра нового асфальта на трассе в Удмуртии не прошли проверку

Ижевск. Удмуртия. На участке ремонта региональной дороги «Ижевск – Воткинск» заменят асфальт, не прошедший проверку. Как сообщает портал udmurt.ru, работы тут ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Они начались 13 октября на участке от газозаправочной станции до реки Июль. Сейчас здесь вновь проводится фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. С 2018 года в Удмуртии работает пятиступенчатая система контроля за работами по нацпроекту. Система показала себя достойно, количество брака в дорожной отрасли снизилось на 36%.

«На данном участке ремонта такая система контроля как раз в действии. То есть у нас одной из ступеней является лабораторный контроль. Мы проверяем материалы и керны в дорожных лабораториях на соответствие ГОСТ. И пока лаборатории не дадут положительное заключение, что все параметры соответствуют требованиям, мы объекты не принимаем. На участке протяжённостью 3 км от газозаправочной станции до реки Июль керны проверку не прошли. Весь участок идет под замену. Так будет пока требования ГОСТ не будут соблюдены. Все работы ведутся за счёт подрядчика», - рассказала заместитель начальника «Управтодора» Екатерина Чарыкова.

На сегодняшний день с 08:00 до 20:00 транспорт движется в одну полосу. На участке проведения работ введено реверсивное движение со светофорным регулированием.