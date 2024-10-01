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По факту гибели четырёх жителей Увы в пожаре возбуждено уголовное дело

19:26, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По факту гибели четырёх жителей Увы в пожаре возбуждено уголовное дело
19:26, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ува\n#Удмуртия\n#пожар\n#уголовное дело\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
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Один из находившихся в доме смог спастись.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх жителей Увы в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.  

Напомним, 1 октября в поселке Ува сгорел одноэтажный деревянный частный дом. В нём были найдены тела двух мужчин и двух женщин. Один из погибших был владельцем дома. Ещё один мужчина в момент возгорания смог самостоятельно эвакуироваться. 

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём в пьяном состоянии. 

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На место происшествия выехали следователи. 

19:26, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Ува\n#Удмуртия\n#пожар\n#уголовное дело\n#Следственный комитет