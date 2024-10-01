По факту гибели четырёх жителей Увы в пожаре возбуждено уголовное дело

Ува. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх жителей Увы в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, 1 октября в поселке Ува сгорел одноэтажный деревянный частный дом. В нём были найдены тела двух мужчин и двух женщин. Один из погибших был владельцем дома. Ещё один мужчина в момент возгорания смог самостоятельно эвакуироваться.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём в пьяном состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На место происшествия выехали следователи.