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Дорожное движение перезапустили на участке реконструкции трассы «Ижевск – Сарапул»

15:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дорожное движение перезапустили на участке реконструкции трассы «Ижевск – Сарапул»
15:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#ремонт дорог
Фото: Миндортранс УР
61
0

Между Северным и Пастухово теперь можно ездить, а между цветочным комплексом и Болотниково — реверсивное движение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перезапустили движение на участке реконструкции дороги «Ижевск – Сарапул». Об этом сообщает региональный Миндортранс.

В ночь с 13 по 14 сентября открыли движение автотранспорта на участке от поворота на село Северный до выезда из деревни Пастухово. Здесь завершили работы по устройству выравнивающего слоя из чёрного щебня и асфальтобетона, которые проводились с 4 до 13 сентября.

На участке реконструкции от цветочного комплекса «Цветы Удмуртии» до поворота на садоогороды Болотниково вводится реверсивное движение со светофорным регулированием до окончания работ по устройству дорожной одежды.

15:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#ремонт дорог