Дорожное движение перезапустили на участке реконструкции трассы «Ижевск – Сарапул»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перезапустили движение на участке реконструкции дороги «Ижевск – Сарапул». Об этом сообщает региональный Миндортранс.

В ночь с 13 по 14 сентября открыли движение автотранспорта на участке от поворота на село Северный до выезда из деревни Пастухово. Здесь завершили работы по устройству выравнивающего слоя из чёрного щебня и асфальтобетона, которые проводились с 4 до 13 сентября.

На участке реконструкции от цветочного комплекса «Цветы Удмуртии» до поворота на садоогороды Болотниково вводится реверсивное движение со светофорным регулированием до окончания работ по устройству дорожной одежды.