Четырёхполосное движение откроют на федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии

Можга. Удмуртия. До конца года в Удмуртии откроют четырёхполосное движение на двух участках федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На участке 70-78 км у села Можга работы по расширению дороги до четырёх полос завершены на 80%. Вскоре на объекте начнут укладывать верхний слой покрытия.

«До конца 2024 года для движения будет полностью открыто около пяти километров дороги с обустройством в четыре полосы. А завершить работы планируется в 2025 году», — сообщают в администрации главы и правительства.

Кроме того, ведётся устройство новой дорожной одежды на участке 78-86 км, проходящем через город Можга. Четырёхполосное движение запустится в ближайшие месяцы на половине объекта. Завершение работ также намечено на 2025 год.

Отметим, весной этого года четырёхполосное движение открыли на шести километрах дороги у села Совхозный в Завьяловском районе УР. Полностью завершить капремонт на объекте планируют в 2026 году.