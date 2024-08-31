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Новая ветклиника появилась в Завьялово

16:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новая ветклиника появилась в Завьялово
16:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#Завьялово\n#ветеринария
Фото: Главное управление ветеринарии УР
134
0

Около 8,7 млн рублей было потрачено на ремонт и закупку современного оборудования.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово открылась новая ветеринарная клиника. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

БУ УР «Завьяловская межрайСББЖ» получила в 2022 году неиспользующееся здание бывшего «Бюро технической инвентаризации». Для переоборудование объекта провели капремонт кровли, произвели облицовку фасада и реставрацию цоколя, кроме того, выполнили работы по внутренней отделке и замене электрики. Общая стоимость ремонта составила около 5,3 млн рублей.

Ещё 3,4 млн рублей потратили на приобретение мебели и современного оборудования. В новой ветклинике есть УЗИ аппарат, скалер стоматологический, радиочастотный хирургический скальпель и другие инструменты.

16:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#Завьялово\n#ветеринария