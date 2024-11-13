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Молодые ветеринары Удмуртии начнут получать «подъёмные»

17:40, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Молодые ветеринары Удмуртии начнут получать «подъёмные»
17:40, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария
Источник фото: Джуди Бет Моррис на unsplash
441
0

Поддержку специалисты в возрасте до 35 лет будут получать в течение первых трёх лет работы. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут выплачивать «подъёмные» ветеринарам в возрасте до 35 лет. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртской Республики. 

Финансовую поддержку специалисты будут получать в течение первых трёх лет работы. По итогам первого года сумма выплат составит 150 тысяч рублей, средства будет выделять региональный бюджет. За второй и третий год общая сумма выплат составит 200 тысяч рублей — выплачивать будут бюджетные учреждения из средств, полученных от предпринимательской деятельности.

«Стоит отметить, молодой специалист после каждой выплаты должен отработать в бюджетном учреждении не менее трех лет, а с учетом предоставления всех выплат обязательный срок работы составит 6 лет. Мера поддержки не распространяется на специалистов, работающих на Ижевской городской ветстанции», — отметили в ГУ ветеринарии. 

17:40, 13 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария