Молодые ветеринары Удмуртии начнут получать «подъёмные»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут выплачивать «подъёмные» ветеринарам в возрасте до 35 лет. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртской Республики.

Финансовую поддержку специалисты будут получать в течение первых трёх лет работы. По итогам первого года сумма выплат составит 150 тысяч рублей, средства будет выделять региональный бюджет. За второй и третий год общая сумма выплат составит 200 тысяч рублей — выплачивать будут бюджетные учреждения из средств, полученных от предпринимательской деятельности.

«Стоит отметить, молодой специалист после каждой выплаты должен отработать в бюджетном учреждении не менее трех лет, а с учетом предоставления всех выплат обязательный срок работы составит 6 лет. Мера поддержки не распространяется на специалистов, работающих на Ижевской городской ветстанции», — отметили в ГУ ветеринарии.