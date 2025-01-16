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Главное управление ветеринарии Удмуртии возглавила Ирина Крылова

16:40, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главное управление ветеринарии Удмуртии возглавила Ирина Крылова
16:40, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
509
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария
Источник фото: udmurt.ru
509
0

Соответствующий указ подписан 16 января главой региона.

Ижевск. Удмуртия. Ирина Крылова возглавила главное управление ветеринарии Удмуртии. Она являлась исполняющей обязанности начальника данного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, ранее пост руководителя управления занимал Роман Габдрахманов, который теперь является вице-премьером

Указ о назначении Ирины Крыловой подписан главой Удмуртии 16 января. Новый руководитель главного управления ветеринарии приступила к работе. 

16:40, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
509
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринария