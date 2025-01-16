Главное управление ветеринарии Удмуртии возглавила Ирина Крылова

Ижевск. Удмуртия. Ирина Крылова возглавила главное управление ветеринарии Удмуртии. Она являлась исполняющей обязанности начальника данного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, ранее пост руководителя управления занимал Роман Габдрахманов, который теперь является вице-премьером.

Указ о назначении Ирины Крыловой подписан главой Удмуртии 16 января. Новый руководитель главного управления ветеринарии приступила к работе.