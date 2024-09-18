Учения по ликвидации ящура пройдут в удмуртской Балдейке 19 сентября

Балдейка. Удмуртия. В четверг, 19 сентября, в селе Балдейка Кизнерского района Удмуртии пройдут межрегиональные учения по предупреждению распространения и ликвидации ящура. Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

С 10:00 утра на территории будут задействованы органы управления, силы и средства органов исполнительной власти Удмуртии, а также представители государственных ветеринарных служб Кировской области и Республики Татарстан.

Цель учений:

- проверить готовность сил и средств государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики к борьбе с ящуром;

- отработать практические навыки по ликвидации условного очага инфекции.

Жителей Кизнерского района просят сохранять спокойствие. Учения не представляют опасности для населения.