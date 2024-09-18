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Учения по ликвидации ящура пройдут в удмуртской Балдейке 19 сентября

10:00, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Учения по ликвидации ящура пройдут в удмуртской Балдейке 19 сентября
10:00, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Кизнерский район\n#учения\n#ветеринария
Фото: vk.com/izh_gorsbbzh
22
0

Жителей Кизнерского района просят сохранять спокойствие.

Балдейка. Удмуртия. В четверг, 19 сентября, в селе Балдейка Кизнерского района Удмуртии пройдут межрегиональные учения по предупреждению распространения и ликвидации ящура. Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

С 10:00 утра на территории будут задействованы органы управления, силы и средства органов исполнительной власти Удмуртии, а также представители государственных ветеринарных служб Кировской области и Республики Татарстан.

Цель учений:
- проверить готовность сил и средств государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики к борьбе с ящуром;
- отработать практические навыки по ликвидации условного очага инфекции.

Жителей Кизнерского района просят сохранять спокойствие. Учения не представляют опасности для населения.

10:00, 18 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Кизнерский район\n#учения\n#ветеринария