Удмуртия получит федеральные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Удмуртия в числе других регионов страны получит дополнительные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий. Распоряжение о перераспределении финансирования на эти цели подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование предназначено для Башкирии, Удмуртии, а также Калужской, Самарской, Свердловской и Ярославской областей.

Средства пойдут на ремонт и техническое перевооружение лабораторий, что позволит им в дальнейшем получить аккредитацию в национальной системе аккредитации.

Подписанное распоряжение — часть работы по достижению целей госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.