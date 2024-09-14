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Удмуртия получит федеральные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий

14:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия получит федеральные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий
14:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Удмуртия\n#освоение федеральных средств\n#ветеринария
Фото: ИА "Сусанин"
61
0

Республика вошла в число шести регионов страны, которым окажут дополнительное финансирование.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Удмуртия в числе других регионов страны получит дополнительные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий. Распоряжение о перераспределении финансирования на эти цели подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. 

Федеральное финансирование предназначено для Башкирии, Удмуртии, а также Калужской, Самарской, Свердловской и Ярославской областей.

Средства пойдут на ремонт и техническое перевооружение лабораторий, что позволит им в дальнейшем получить аккредитацию в национальной системе аккредитации.

Подписанное распоряжение — часть работы по достижению целей госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

14:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Удмуртия\n#освоение федеральных средств\n#ветеринария