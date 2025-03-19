Ижевск. Удмуртия. В 2024 году специалисты Госветслужбы Удмуртии провели 1 640 ветеринарно-санитарных экспертиз добытых животных, в результате которых было выявлено 31 инвазионное заболевание, передающееся через мясо и продукты убоя человеку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В числе этих эпизодов: 16 случаев цистицеркоза; 11 случаев трихинеллёза; 4 случая эхинококкоза.

«Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов, прошедших недостаточную термическую обработку. При этом в случае с трихинеллёзом даже термическая обработка и заморозка не убьют инвазионную личинку — туша направляется только на уничтожение», — напомнили в ГУ ветеринарии.

Там также напомнили, что ветеринарно-санитарная экспертиза добытых животных назначается и проводится после обращения собственника мяса (туши) на ветеринарную станцию района или города, а также на рынки, где есть оборудованные лаборатории для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что с 15 апреля в Удмуртии начинается сезон охоты на пернатую дичь.