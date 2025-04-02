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В Вавожском районе Удмуртии 2 апреля начались внезапные учения Госветслужбы

16:41, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Вавожском районе Удмуртии 2 апреля начались внезапные учения Госветслужбы
16:41, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
309
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#птичий грипп\n#ветеринария\n#болезни животных\n#учения
Источник фото: Главное управление ветеринарии Удмуртии
309
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Отрабатывались действия на случай обнаружения очага птичьего гриппа.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии 2 апреля прошли внезапные учения Госветслужбы, на которых отрабатывались действия на случай обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Учения начались в 09:35 утра, когда в диспетчерскую службу района поступил звонок об обнаружении трупа курицы в окрестностях деревни Уе-Докья. На вызов отправились сотрудники Госветслужбы, представители муниципалитета, а также службы МВД и МЧС.

«Перед участниками учений стояла задача: в короткий срок организовать комплекс мероприятий по купированию условного эпизоотического очага и недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц», – говорится в сообщении.

Для оценки эффективности работы профильных служб применялись 38 критериев. Особое внимание уделялось взаимодействию ведомств друг с другом. По итогам учений службы получили оценку «хорошо».

Сообщается, что в апреле подобные учения пройдут в девяти районах Удмуртии.

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16:41, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
309
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#птичий грипп\n#ветеринария\n#болезни животных\n#учения