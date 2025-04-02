Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии 2 апреля прошли внезапные учения Госветслужбы, на которых отрабатывались действия на случай обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Учения начались в 09:35 утра, когда в диспетчерскую службу района поступил звонок об обнаружении трупа курицы в окрестностях деревни Уе-Докья. На вызов отправились сотрудники Госветслужбы, представители муниципалитета, а также службы МВД и МЧС.

«Перед участниками учений стояла задача: в короткий срок организовать комплекс мероприятий по купированию условного эпизоотического очага и недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц», – говорится в сообщении.

Для оценки эффективности работы профильных служб применялись 38 критериев. Особое внимание уделялось взаимодействию ведомств друг с другом. По итогам учений службы получили оценку «хорошо».

Сообщается, что в апреле подобные учения пройдут в девяти районах Удмуртии.