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В Ижевске ветеринары спасли кота по кличке Пук, в кишечнике которого застрял кусок игрушки

18:21, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске ветеринары спасли кота по кличке Пук, в кишечнике которого застрял кусок игрушки
18:21, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кот\n#ветеринария\n#болезни животных
Источник фото: БУ УР «Ижевская горСББЖ» «ВКонтакте»
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Операция прошла успешно.

Ижевск. Удмуртия. К ветеринарам Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных поступил кот по кличке Пук, у которого возникла непроходимость в кишечнике. Об этом сообщает БУ УР «Ижевская горСББЖ» на своей странице «ВКонтакте».

По сообщению, это состояние крайне опасно и требует срочного хирургического вмешательства. Несмотря на то, что при проведении рентгенографии посторонний предмет не был обнаружен, опытные врачи поняли, в чём проблема и приступили к операции.

Поставленный ими диагноз оказался точен, они обнаружили в кишечнике кота кусок резиновой игрушки и извлекли его.

«Сейчас Пук находится в стадии восстановления, и его состояние постепенно улучшается», – говорится в сообщении.

18:21, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кот\n#ветеринария\n#болезни животных