Ижевск. Удмуртия. К ветеринарам Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных поступил кот по кличке Пук, у которого возникла непроходимость в кишечнике. Об этом сообщает БУ УР «Ижевская горСББЖ» на своей странице «ВКонтакте».

По сообщению, это состояние крайне опасно и требует срочного хирургического вмешательства. Несмотря на то, что при проведении рентгенографии посторонний предмет не был обнаружен, опытные врачи поняли, в чём проблема и приступили к операции.

Поставленный ими диагноз оказался точен, они обнаружили в кишечнике кота кусок резиновой игрушки и извлекли его.

«Сейчас Пук находится в стадии восстановления, и его состояние постепенно улучшается», – говорится в сообщении.