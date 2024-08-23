МыСпросилиЗаВас: что думают психологи о квадробинге?

Жительница Ижевска Анна Медалина: «В последнее время набирает популярность молодёжное движение квадроберов. В интернете народ разделился на два лагеря: одни считают, что это просто безобидное детское хобби, другие видят в этом разрушающие влияние извне. Что думают психологи по этому поводу?».

Ответ эксперта. Психолог, директор центра обучения и развития «Проспект» Елена Вологжанинова: Квадроберы считают, что они представляют вид спорта, в основе которого лежит подражание животным, включающее в себя передвижение на четырёх конечностях. Кроме того, появился и внешний атрибут квадроберов — маски зверей.

Откуда взялось это явление? Примерно в начале 2000-х годов его «основал» японский спринтер Кеничи Ито. По его словам, в детстве его называли обезьяной из-за специфической внешности. Комплекс, который ему транслировало общество, он решил превратить в преимущество, разработав свою собственную методику передвижения на четырёх конечностях.

Когда он начал это делать на просторах Токио, его, конечно, полиция задерживала. Тогда он пошёл заниматься в горы, чтобы организовать так называемый «Четвероногий тренировочный лагерь». Но и там он столкнулся со сложностями, потому что охотники его действительно путали с животным. Тем не менее, своё увлечение он сделал открытым, принимаемым, то есть легитимным. Это случилось, когда он зафиксировал рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, по скорости передвижения таким необычным образом. Позднее другие японцы решили бросить вызов спортсмену. Так его увлечение набрало популярность и в других странах.

В России руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что есть неоднозначное мнение по поводу этого явления. Было замечено, что квадроберы голыми руками трогают землю, едят её, выхватывают телефоны. Крайностей много. Последователи движения заявляют, что никому не причиняют вреда, это вид спорта, при котором атлет воздействует на все мышцы своего тела. Важно всё-таки разобраться, где норма, а где нет.

Вообще, для чего молодёжь и подростки объединяются в неформальные сообщества? Для того чтобы принадлежать какому-то направлению, к какой-то группе. Это желание выделиться, сепарироваться от мнения взрослых. Но, тем не менее, всё равно быть принятыми. Это возможность общения с людьми, близкими по духу. В любых объединениях много задач и целей, поэтому они в России, безусловно, имеют широкое распространение и поддерживаются государством.

Но любые крайние проявления всегда будут вызывать отторжение. Мы должны понимать, что в любом общественном объединении есть крайнее проявление. И пока этот тренд только-только начинает набирать силу, всё равно в нём будут какие-то крайние проявления. У кого-то конструктивное желание выделиться, а у кого-то оно деструктивное.

Тот японский спортсмен решил по-другому использовать кличку, которую ему дали. Он решил справиться с мнением общества. Он решил вести себя, как обезьяна, но он никого не оскорблял, не обижал. Он просто выработал форму движения этой обезьяны, и именно это стало толчком для того, чтобы развивать квадробику. Это связано со спортом, со здоровым образом жизни, поэтому в Японии это стало трендом.

Конечно, видеть какие-то непривычные для нашего общества направления — это сложно сразу воспринимать. Например, когда к нам пришла корейская культура, и теперь мы видим множество «костюмированных» молодых людей — это тоже воспринимается необычно. А квадробинг — явление, будто бы ломающее все стереотипы, которые у нас в России только могут быть.

Всё равно это тренд, который проникает к нам. И наша задача — регулировать его с помощью простых вещей.

Родителям стоит бить тревогу, если их ребёнок травмируется, плохо чувствует себя. Если он приходит домой не наполненным, а опустошённым; стремится задвинуть учёбу, творческие интересы, которые были раньше.

Надо понимать, что ребёнок начинает делать это, как тот же японский спортсмен — его дразнили, его никто не защитил. Он справился по-своему. Поэтому, пожалуйста, общайтесь со своими детьми. Взрослеющий ребёнок не знает, как жить. Он ориентируется на то, что вызывает эмоции у людей. Особенно у взрослых. Для него это единственный способ обратить на себя внимание. И таким трендом как квадробинг ребёнок тоже пытается сделать это.

Уважаемые родители, когда вы отправляете ребёнка к психологу, сначала придите сами и выясните, с чем связано поведение ребёнка. Мы только сейчас учимся этой культуре — обращению к специалисту. Почему-то большинство родителей пытаются отправить ребёнка, не работая над собой.

Друзья мои, меняйтесь сами. Ребёнок всё равно будет похож на вас. И если ребёнок увлёкся этим течением и делает это деструктивно, начните с себя — на что вы не обращаете внимания.

Это направление безобидное до тех пор, пока не нарушаются границы других людей. Я считаю, что мы точно все справимся, потому что если мы не будем равнодушны, то и молодёжи будет легче ориентироваться: «Если я себя так веду, какую реакцию я вызываю».

Если безобидно, то взрослые это увидят. Потому что подростки никому не мешают. Они выбирают места для того, чтобы было комфортно и им, и окружающим. Они не выбирают травмоопасные участки. Они не тренируются как представители паркура — весьма травмоопасного вида спорта. Но вырастают тренеры, которые учат безопасному паркуру. Здесь тоже самое.

Квадробинг — явление, которое должны поддержать взрослые и сделать социально направленным. Может быть, это вызов для взрослых, которые могут стать носителями безопасности этого движения.

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