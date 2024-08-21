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Жители Глазова выбрали самый вкусный мёд

15:03, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Глазова выбрали самый вкусный мёд
15:03, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мёд\n#конкурс
Фото: администрация Глазова
53
0

На Центральной площади города горожанам для дегустации представили 14 видов лакомства.

Глазов. Удмуртия. Соревнования среди пчеловодов устроили в Глазове во время Успенской ярмарки (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Мероприятие было приурочено к Медовому Спасу, поэтому на Центральной площади Глазова пчеловоды представили на дегустацию 14 образцов мёда. Все желающие могли попробовать угощение и проголосовать за понравившийся продукт. 

В результате большинство голосов набрал мёд с пасеки, которая находится в деревне Колевай Глазовского района. Помимо этого, горожане высоко оценили мёд с пасек в деревне Весьякар Глазовского района и деревнях Тылыс и Уни-Гучин Юкаменского района. 

15:03, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мёд\n#конкурс