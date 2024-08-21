Жители Глазова выбрали самый вкусный мёд

Глазов. Удмуртия. Соревнования среди пчеловодов устроили в Глазове во время Успенской ярмарки (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие было приурочено к Медовому Спасу, поэтому на Центральной площади Глазова пчеловоды представили на дегустацию 14 образцов мёда. Все желающие могли попробовать угощение и проголосовать за понравившийся продукт.

В результате большинство голосов набрал мёд с пасеки, которая находится в деревне Колевай Глазовского района. Помимо этого, горожане высоко оценили мёд с пасек в деревне Весьякар Глазовского района и деревнях Тылыс и Уни-Гучин Юкаменского района.