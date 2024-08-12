Новый ручной пулемет и подствольный гранатомет представил концерн «Калашников»

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил на площадке форума «Армия – 2024» (18+) новый ручной пулемет, гранатомет и аптечку. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый ручной пулемет с ленточным питанием (РПЛ-20) предназначен для ликвидации как живой силы, так и вражеского транспорта. На модель можно установить множество современного оборудования и приспособлений. Пулемет обеспечивает высокую плотность стрельбы благодаря боезапасу в 100 или 200 патронов.

Подствольный гранатомет (ГП-46) предназначен для пехоты на местности, находящейся в окопах, а также для поражения небронированной техники. Разработку можно крепить к автомату Калашникова или использовать как отдельное оружие. Он может применяться для стрельбы с прямой наводкой на дальность до 400 метров.

Кроме того, компания разработала вариант индивидуальной аптечки первой помощи. В этой версии доработан форм-фактор. Новая аптечка поделена на два эшелона для более эффективного применения в зоне боевых действий.