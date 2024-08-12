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У Центра территориального развития Удмуртии появится новый директор

11:00, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У Центра территориального развития Удмуртии появится новый директор
11:00, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
251
0
#Удмуртия\n#конкурс
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
251
0

Объявлен конкурс на должность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал конкурс на должность директора Центра территориального развития республики (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Подать заявку на участие могут кандидаты с высшим профессиональным образованием, опытом управленческой работы не менее трех лет, опытом работы в архитектурной отрасли, сфере благоустройства, развитии городской среды, дизайна, социологии, с навыками IT и без судимостей.

Прием заявок продлится до 20:00 25 августа. Подведение итогов состоится не позднее 1 октября.

Для подачи заявления необходимо заполнить форму на сайте, а также приложить необходимые документы. Отмечается, что конкурс состоит из нескольких этапов, включающих очные собеседования с кандидатами на должность.

Напомним, ранее пост директора Центра территориального развития Удмуртии занимал Вячеслав Правдзинский

Также напомним, что Центр территориального развития Удмуртии занимается проектами, направленными на развитие комфортной среды в республике.

11:00, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
251
0
#Удмуртия\n#конкурс