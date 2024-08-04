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Жителя Удмуртии осудили за нанесение побоев доской с гвоздями 

11:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за нанесение побоев доской с гвоздями 
11:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
163
0
#преступление\n#насилие\n#суды
Фото: unsplash.com (Andrey Tikhonovskiy)
163
0

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы.

Ува. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за то, что он несколько раз ударил знакомую доской с гвоздями. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что весной этого года 50-летний подсудимый и его знакомая распивали спиртное. Во время этого между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил потерпевшую доской с гвоздями по ногам. Ранее обвиняемый был судим за преступление, совершенное с применением насилия.

Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы на семь месяцев.

11:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
163
0
#преступление\n#насилие\n#суды