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В Ижевске пройдет юбилейный  IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA»

14:20, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пройдет юбилейный  IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA»
14:20, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#Чекерил\n#Ижевск\n#фестиваль
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
228
0

В мероприятии примут участие более 50 экспертов из федеральных IT-компаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет пятый юбилейный IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA Summer Camp»* (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На территории спортивного курорта «Чекерил» 3 и 4 августа соберется более 50 экспертов из федеральных IT-компаний, чтобы поделиться с гостями лучшими практиками и опытом внедрения инноваций.

Главной темой встречи станет обсуждение искусственного интеллекта. В образовательную часть фестиваля войдут шесть тематических треков: ИИ, креативные индустрии, Soft Skills*, карьера в IT, менеджмент и маркетинг, HR. Перед участниками мероприятия выступят представители множества компаний, в том числе «Самокат», «Тинькофф», «Вымпелком» и другие.

Также на IT-фестивале пройдет «Бизнес-стендап», организованный технопарком «Нобель» и Фондом «Сколково». Руководители организаций в формате стендап-выступления расскажут об уникальных бизнес-решениях и технологиях.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.

* – Диджитал Удмуртия

* – Софт скилз

14:20, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#Чекерил\n#Ижевск\n#фестиваль