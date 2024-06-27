Глава СК России потребовал доклад о проведении проверок в отношении органов системы контроля и профилактики Удмуртии

Москва. Глава СК России потребовал отчитаться о результатах процессуальных проверок, организованных в отношении органов системы контроля и профилактики Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Во время одной из программ на федеральном телеканале обсуждались многодетные семьи из Удмуртии, Краснодарского края и Иркутской области. В этих семьях дети находятся в социально опасном положении и воспитываются в ненадлежащих условиях.

Ранее все три ситуации привлекли внимание журналистов. Во время шоу ведущие и гости студии пришли к выводу, что, несмотря на освещение данных ситуаций в СМИ, ситуация в семьях не улучшилась. Участники телевизионной программы решили, что это связано с бездействием и отсутствием должной реакции со стороны органов системы контроля и профилактики.

В результате во всех указанных регионах организовали доследственные проверки в отношении должностных лиц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву и руководителям СУ СК России по Краснодарскому краю, а также Иркутской области представить доклады о ходе и результатах проверок.