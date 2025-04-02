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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Особый противопожарный режим введут в Удмуртии с 15 апреля

16:38, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Особый противопожарный режим введут в Удмуртии с 15 апреля
16:38, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#противопожарный режим
Источник фото: elements.envato.com (emneemsphotos)
185
0

Во время него запрещается разводить костры и выжигать сухую растительность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 апреля начнёт действовать особый  противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

До момента отмены режима в регионе запрещается выжигание сухой травы, хвороста и других лесных горючих материалов. Также нельзя разводить костры, жечь мусор и сухую растительность. 

Нарушители будут обязаны заплатить штраф: граждане — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; должностные лица — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица— от 60 тыс. до 80 тыс. рублей; юридические лица — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Напомним, что с 7 апреля в Удмуртии начнётся пожароопасный сезон

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16:38, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#противопожарный режим