Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

До момента отмены режима в регионе запрещается выжигание сухой травы, хвороста и других лесных горючих материалов. Также нельзя разводить костры, жечь мусор и сухую растительность.

Нарушители будут обязаны заплатить штраф: граждане — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; должностные лица — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица— от 60 тыс. до 80 тыс. рублей; юридические лица — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Напомним, что с 7 апреля в Удмуртии начнётся пожароопасный сезон.