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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ПСО «СЕВЕР 18» заключил соглашение о сотрудничестве с МЧС Удмуртии

14:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
ПСО «СЕВЕР 18» заключил соглашение о сотрудничестве с МЧС Удмуртии
14:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#поиск людей\n#соглашение
Источник фото: ПСО «СЕВЕР 18»
95
0

Оно направлено на помощь в поиске и спасении пропавших в природной среде людей.

Глазов. Удмуртия. Поисково-спасательный отряд «СЕВЕР 18» повторно заключил соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС России по Удмуртии. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». 

В рамках нового соглашения организации будут участвовать в поисковых мероприятиях пропавших людей, обмениваться информацией, а также проводить совместные совещания, семинары и консультации. 

Таким образом планируется наладить взаимодействие в области реализации государственной политики по вопросам развития и поддержки добровольческого движения. Также соглашение позволит скоординировать действия по подготовке и проведению поисков пропавших людей и поспособствует более эффективному сотрудничеству. 

Напомним, что отряды ПСО «СЕВЕР 18» есть в Глазове, Можге, Воткинске, Уве, Шаркане, Сюмсях и Дебесах.  

14:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#поиск людей\n#соглашение