Оно направлено на помощь в поиске и спасении пропавших в природной среде людей.
Глазов. Удмуртия. Поисково-спасательный отряд «СЕВЕР 18» повторно заключил соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС России по Удмуртии. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
В рамках нового соглашения организации будут участвовать в поисковых мероприятиях пропавших людей, обмениваться информацией, а также проводить совместные совещания, семинары и консультации.
Таким образом планируется наладить взаимодействие в области реализации государственной политики по вопросам развития и поддержки добровольческого движения. Также соглашение позволит скоординировать действия по подготовке и проведению поисков пропавших людей и поспособствует более эффективному сотрудничеству.
Напомним, что отряды ПСО «СЕВЕР 18» есть в Глазове, Можге, Воткинске, Уве, Шаркане, Сюмсях и Дебесах.