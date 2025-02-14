Глазов. Удмуртия. Поисково-спасательный отряд «СЕВЕР 18» повторно заключил соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС России по Удмуртии. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

В рамках нового соглашения организации будут участвовать в поисковых мероприятиях пропавших людей, обмениваться информацией, а также проводить совместные совещания, семинары и консультации.

Таким образом планируется наладить взаимодействие в области реализации государственной политики по вопросам развития и поддержки добровольческого движения. Также соглашение позволит скоординировать действия по подготовке и проведению поисков пропавших людей и поспособствует более эффективному сотрудничеству.

Напомним, что отряды ПСО «СЕВЕР 18» есть в Глазове, Можге, Воткинске, Уве, Шаркане, Сюмсях и Дебесах.