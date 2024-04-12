В Киясовском районе вновь обнаружили зараженную бешенством лису

Киясово. Удмуртия. Ещё один случай бешенства диких животных зафиксировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Зараженную лисицу обнаружили в Киясово.

Всего в 2024 году в регионе зарегистрировано 5 случаев бешенства, по два случая в Сарапульском и Киясовском районах и один — в Каракулинском районе. Инфекцию переносили лисы. Сейчас в этих районах действует карантин по бешенству.

Отмечается, что за аналогичное время 2023 года в регионе выявили четырех животных, больных бешенством.