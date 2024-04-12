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В Киясовском районе вновь обнаружили зараженную бешенством лису

11:15, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Киясовском районе вновь обнаружили зараженную бешенством лису
11:15, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Киясово\n#Удмуртия\n#бешенство\n#дикие животные
Фото: unsplash.com (Lesya Tyutrina Andrey Biyanov)
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Животное нашли в Киясово.

Киясово. Удмуртия. Ещё один случай бешенства диких животных зафиксировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Зараженную лисицу обнаружили в Киясово. 

Всего в 2024 году в регионе зарегистрировано 5 случаев бешенства, по два случая в Сарапульском и Киясовском районах и один — в Каракулинском районе. Инфекцию переносили лисы. Сейчас в этих районах действует карантин по бешенству. 

Отмечается, что за аналогичное время 2023 года в регионе выявили четырех животных, больных бешенством.  

11:15, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
231
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#бешенство\n#дикие животные