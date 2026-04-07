Спасённые в Удмуртии медвежата получили «сладкие» имена

07:56, 07 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
202
0
#Удмуртия\n#медведи\n#спасение\n#дикие животные
Источник фото: скриншот видео Центра спасения медвежат-сирот
Их назвали Карамелька, Коврижка и Плюшка.

Тверь. Тверская область. Клички получили трое осиротевших медвежат, которых спасли в Удмуртии. Об этом сообщает Центр спасения медвежат-сирот. 

Напомним, что в конце марта трёх маленьких осиротевших медведиц нашли в Кезском районе Удмуртии после лесозаготовок. Косолапых передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Сотрудники Минприроды Удмуртии назвали сестричек Карамелькой, Коврижкой и Плюшкой. Плюшка — это медведица с белыми пятнышками, у Карамельки шерсть более светлая и без пятен, а Коврижку можно отличить по самой тёмной шерсти и маленькому белому пятнышку на левом плече.

Сейчас медведицы чувствуют себя достаточно уверенно в своих временных апартаментах. Они активно играют друг с другом и осваивают тренажёр.

Также малышки неплохо едят, хотя иногда пропускают кормление. Но это не сказывается на их активности. 

 

