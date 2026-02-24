Ижевск. Удмуртия. В Минприроды Удмуртии считают, что рысь могла забрести в Ижевск в поисках пропитания. Об этом «Сусанину» рассказала пресс-служба министерства.

Напомним, что 19 февраля рысь заметили в Ижевске у торгового центра «Аврора-Парк». 20 февраля сотрудники Минприроды осмотрели следы животного и начали его поиски. 24 февраля горожане сообщили, что видели хищника в районе улиц Чехова и Тимирязева. В администрации Ижевска «Сусанину» сообщили, что в школе на улице Тимирязева не будут отменять занятия из-за бегающей по городу рыси.

Специалисты Минприроды считают, что рысь забрела в город в поисках еды. Её могли привлечь грызуны и другие мелкие животные, которые водятся в пригородных лесах и зелёных зонах Ижевска. Также приманкой для диких животных могут служить и пищевые отходы на контейнерных площадках.

Специалисты отметили, что появление рыси в городе — нестандартная, но не уникальная ситуация для Удмуртии. Например, в январе 2023 года молодая рысь была замечена на набережной Ижевского водохранилища.

Всего в Удмуртии, по итогам зимнего маршрутного учёта 2025 года, живут 223 рыси. Эти дикие животные скрытные и осторожные. В большинстве случаев рыси избегают встречи с людьми и стараются спрятаться. Обычно рыси не нападают на людей, но при встрече с ней всё равно нужно быть осторожным. Не стоит находиться на пути хищника, делать резких движений и провоцировать его.

Если кто-то заметит рысь на улицах Ижевска, то стоит позвонить оперативному дежурному Минприроды по телефону: +8 (3412) 72-34-41. А если возникла угроза жизни, то необходимо звонить в полицию по номеру 102.