Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска заметили рысь. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Информация о том, что рысь видели у торгового центра «Аврора-Парк», поступила 19 февраля.

Инспекторы Минприроды сразу выехали, чтобы проверить указанное место, и обнаружили следы хищника. Самого хищника найти не удалось, поэтому поиски продолжаются.

Жителям Ижевска напоминают, что при встрече с диким животным не нужно делать резких движений и провоцировать его. Если кто-то заметит рысь, то стоит сообщить оперативному дежурному Минприроды по телефону 8 (3412) 72-34-41. При угрозе жизни нужно звонить в полицию по номеру 102.