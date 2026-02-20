Закрыть
Около ТЦ «Аврора-Парк» в Ижевске видели рысь

17:02, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Около ТЦ «Аврора-Парк» в Ижевске видели рысь
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дикие животные
Источник фото: ИИ
Специалисты обнаружили следы, но пока не могут найти хищника.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска заметили рысь. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Информация о том, что рысь видели у торгового центра «Аврора-Парк», поступила 19 февраля.

Инспекторы Минприроды сразу выехали, чтобы проверить указанное место, и обнаружили следы хищника. Самого хищника найти не удалось, поэтому поиски продолжаются.

Жителям Ижевска напоминают, что при встрече с диким животным не нужно делать резких движений и провоцировать его. Если кто-то заметит рысь, то стоит сообщить оперативному дежурному Минприроды по телефону 8 (3412) 72-34-41. При угрозе жизни нужно звонить в полицию по номеру 102. 

