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Второй случай бешенства диких животных выявили в Удмуртии в 2024 году

08:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Второй случай бешенства диких животных выявили в Удмуртии в 2024 году
08:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
378
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство
Фото: unsplash.com (Ray Hennessy)
378
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Проникшую в личное подсобное хозяйство лису задушила собака.

Каракулино. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зафиксировали второй случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

13 февраля в Каракулино лиса проникла в личное подсобное хозяйство на улице Труда. но вскоре дикое животное оказалось задушено собакой.

Ветеринары выехали на место и отобрали пробы материала. Исследование показало, что лиса болела бешенством.

В настоящий момент сотрудники Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных вместе со специалистами Каракулинской ветеринарной лечебницы проводят комплекс мероприятий по оздоровлению неблагополучного пункта от бешенства. 

Собаку и двух кошек, которые контактировали с диким зверем, вакцинировали против бешенства. 

08:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
378
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство