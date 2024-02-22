Второй случай бешенства диких животных выявили в Удмуртии в 2024 году

Каракулино. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии зафиксировали второй случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

13 февраля в Каракулино лиса проникла в личное подсобное хозяйство на улице Труда. но вскоре дикое животное оказалось задушено собакой.

Ветеринары выехали на место и отобрали пробы материала. Исследование показало, что лиса болела бешенством.

В настоящий момент сотрудники Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных вместе со специалистами Каракулинской ветеринарной лечебницы проводят комплекс мероприятий по оздоровлению неблагополучного пункта от бешенства.

Собаку и двух кошек, которые контактировали с диким зверем, вакцинировали против бешенства.