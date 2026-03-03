Закрыть
В Ижевске нашли мёртвой рысь, которую две недели искали в разных районах города
Источник фото: ИИ
Специалисты установили, что хищник погиб от истощения и стресса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершились поиски рыси, которую в течение двух недель замечали жители в разных районах города. К сожалению, животное погибло.

Как сообщили «Сусанину» в Минприроды Удмуртии и ГУ ветеринарии, накануне местные жители обнаружили тело рыси и передали его специалистам. 

Ветеринарный осмотр показал, что следов насилия на теле животного не обнаружено. Первичные исследования также не выявили бешенства и других заболеваний. Окончательные результаты анализов станут известны позже. По предварительным данным, рысь умерла от истощения и стресса.

При обнаружении диких животных граждан просят сохранять осторожность, не приближаться к ним и незамедлительно сообщать в Минприроды Удмуртии по телефону: (3412) 72-34-41. В случае угрозы жизни и здоровью необходимо звонить в полицию по номеру 102.

Напомним, первый раз рысь была замечена 19 февраля в ТЦ «Аврора-Парк». 24-го числа животное видели в районе улиц Чехова и Тимирязева.

