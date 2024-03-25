Удмуртия оказалась на втором месте в ПФО по вводу жилья с начала года

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на втором месте среди регионов ПФО по вводу в действие жилых домов. Такие данные привёл Удмуртстат, исходя из данных за январь-февраль 2024 года.

На 1 000 населения квадратных метров общей площади в Татарстане пришлось за указанный период 306,2 кв. м. В Удмуртии — 258,6 кв.м. На третьем месте находится Чувашия (219,3 кв. м). Следом идут Нижегородская область (165,3 кв. м) и Башкортостан (136,9 кв. м). Замыкают список Ульяновская (75,4), Кировская (72,7) и Саратовская (54,6) области.

Напомним, ранее отмечалось, что в январе в Удмуртии увеличились объёмы ввода жилья в эксплуатацию.