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Удмуртия оказалась на втором месте в ПФО по вводу жилья с начала года

10:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия оказалась на втором месте в ПФО по вводу жилья с начала года
10:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
358
0
#Удмуртия\n#жилищное строительство
Фото: ИА "Сусанин"
358
0

Республика уступила лишь Татарстану.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на втором месте среди регионов ПФО по вводу в действие жилых домов. Такие данные привёл Удмуртстат, исходя из данных за январь-февраль 2024 года.

На 1 000 населения квадратных метров общей площади в Татарстане пришлось за указанный период 306,2 кв. м. В Удмуртии — 258,6 кв.м. На третьем месте находится Чувашия (219,3 кв. м). Следом идут Нижегородская область (165,3 кв. м) и Башкортостан (136,9 кв. м). Замыкают список Ульяновская (75,4), Кировская (72,7) и Саратовская (54,6) области.

Напомним, ранее отмечалось, что в январе в Удмуртии увеличились объёмы ввода жилья в эксплуатацию.

10:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
358
0
#Удмуртия\n#жилищное строительство