У школы №51 в Ижевске начали возводить модульный спортзал

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали строить модульный универсальный спортзал для школы №51. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Подрядчиком является «Республиканская строительная компания», строители уже начали разрабатывать котлован и обустраивать фундамент. На следующей неделе планируется начать бетонирование основания и обустройство монолитной плиты пола.

Напомним, что стены и кровля спортзала будут состоять из сэндвич-панелей.

«Раньше мы такие объекты не возводили, специально ездили в Казань, где уже есть модульные спортзалы, перенимали опыт», — поделился главный инженер подрядной организации Сергей Комышев.

На проведение всех строительных работ и благоустройство территории из муниципального бюджета выделено 60,9 млн рублей.

Новый спортзал станет первым спортивным объектом в поселке Машиностроителей. Заместитель председателя Гордумы Ижевска Андрей Зюзин отметил, что более 600 жителей микрорайона сейчас ездят заниматься игровыми видами спорта в Устиновский район, но после строительства стадион будет привлекать молодежь и взрослое население.

Также объект будет полезен для школы №51, где раньше не было своего оборудованного стадиона, а небольшой спортзал не вмещает всех спортивных ребят.

«У учеников нашей школы много спортивных достижений, которыми можно гордиться, и сейчас уже подрастает новое поколение ребят, мечтающих покорить спортивные высоты. Поэтому мы с нетерпением ждем появления модульного спортзала, чтобы продолжить тренировки», — заявил директор школы №51 Алексей Яковлев.

Отмечается, что спортзал будет открыт для всех желающих. Завершить его строительство планируется до 30 сентября 2023 года.