Новый жилой квартал может появиться в Ижевске рядом с «Дворцом пионеров»

Ижевск. Удмуртия. Новый жилой квартал может появиться в Ижевске между «Дворцом пионеров» и речкой Подборенкой. Агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртии объявило о начале общественного обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающих меры по обеспечению сохранности ОКН «Ижевский могильник, III-V вв. н.э.» к проектной документации по объекту «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19».

Речь идёт об участке между улицей Кирова, пригорком, на котором расположен Дворец детского и юношеского творчества набережной Ижевского пруда и речкой Подборенкой. Дело в том, что на пригорке под сквером «Дворца пионеров» располагается археологический памятник — древний могильник. А на искомой территории запланировано масштабное строительство.

Согласно представленной документации, на участке предполагается провести демонтаж имеющихся спортивных сооружений (площадок теннисных кортов, остеклённого административного здания), демонтаж воздушных сетей и сетей связи, демонтаж на территории, примыкающей к ул. Кирова недействующих сетей канализации, перекладка сетей водопровода. В центральной части участка запланирована перекладка сетей действующей канализации, перенос сетей водоснабжения.

К первой очереди строительства относится сооружение в северной половине участка многоквартирных жилых домов от 18 до 25 этажей (строения 1-3) со встроенно-пристроенной нижней частью, на которой планируется двухуровневый паркинг, коммерческие помещения.

Ко второй очереди строительства относится сооружение в южной части площадки строительства трёх МКД от 9 до 16 этажей (строения 4-6) со встроенно-пристроенной частью, на которой также планируется двухуровневый паркинг, коммерческие помещения.

Через Подборенку запланирован мост, выходящий на автостоянку расположенную между ул. 50 лет Пионерии и набережной зодчего Дудина. Так же предусмотрен мост, соединяющий благоустроенную территорию (уличный спортивный комплекс) Дворца детского и юношеского творчества.

Помимо работ по строительству жилого комплекса, запланировано и берегоукрепление Подборенки, которое включает и частичное спрямление её русла, не находящегося в коллекторе (зона под проезжей частью ул. Кирова и прилегающая к ней).

Государственную экспертизу провело ООО «Научно-производственный центр ПрикамАрхеология». Экспертиза показала, что планируемое строительство не навредит Ижевскому могильнику.

Ознакомиться с актом экспертизы и проектом сохранения, выносимых на общественное обсуждение, можно на странице «ВКонтакте» Агентства по госохране ОКН УР.

Замечания и предложения по акту экспертизы можно направлять в госорган по адресу: Ижевск, ул. Максима Горького, 73, или на электронный адрес mail@ao.udmr.ru

Замечания и предложения должны содержать Ф.И.О., контактные данные, подпись и обоснования возражений и предложений.