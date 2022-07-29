Удмуртия планирует достичь показателя в миллион тонн молока в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия может достичь показателя в миллион тонн молока уже в 2023 году. Об этом «Сусанину» рассказала заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«Я думаю, что в 2023 году мы его точно сделаем. По итогам первого полугодия мы растем на 4,2%. В прошлом году хорошо росли — 6,5%», — добавила Абрамова. На конец 2021 года валовые надои молока в хозяйствах Удмуртии составили 925 тыс. тонн. 2022 год планируется завершить с показателем 970-975 тыс. тонн.

Напомним, программа «Миллион тонн молока» была инициирована несколько лет назад. В 2016 году планировалось, что этой цифры республика достигнет к 2020 году.

На аппаратном совещании 25 июля глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение проработать программу «Миллион тонн зерна». «У нас все условия, если посмотреть на районы-чемпионы, достичь этой цифры — есть. Что это означает — независимость по зерну, больше возможностей по кормовым, и программа по молоку с зерном — они в этом смысле взаимосвязаны», — прокомментировал Александр Бречалов.

Как рассказала «Сусанину» вице-премьер, объем потребления зерна внутри региона достигает 923 тыс. тонн. «Лучший год — в 2020 году мы произвели 703 тыс. тонн. Миллион тонн зерна в Удмуртии был. 980 тыс. тонн в Удмуртии был в 90-е годы. Мы сократили площади. Еще в 2010 году отчетная посевная площадь в Удмуртской Республике была на уровне 1 млн 100 тыс. га, сегодня – 940 тыс. га. Почему – потому что мы просим сельхозпроизводителей не врать», — пояснила Ольга Абрамова.

Так, например, в 2022 году озимые культуры были посеяны на площади 74 тыс. га, что на 15 тыс. га больше показателя 2021 года. Посев яровых зерновых прошел на площади 293,4 тыс. га, рост —4%. Кроме того, Удмуртия остается в лидерах среди регионов России по посевам льна-долгунца.