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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Прокуратура в аэропорту Ижевска проконтролирует права пассажиров при задержке рейсов

13:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Прокуратура в аэропорту Ижевска проконтролирует права пассажиров при задержке рейсов
13:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
829
0
#Ижевский аэропорт\n#пассажиры\n#права потребителей
Источник фото: ИА «Сусанин»
829
0

Вылеты из Удмуртии в столицу страны задержали из-за закрытия неба в Москве.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 18 июня, в связи с ограничением на полёты над Москвой произошли задержки рейсов в аэропорту Ижевска и прочих городов ПФО. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве заверили, что транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. Организованы мобильные приёмные. В случае нарушений своих прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру телефона: +7 (910) 796-59-45.

Отметим, что, по данным Минтранса России, на 11:00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.

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13:05, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
829
0
#Ижевский аэропорт\n#пассажиры\n#права потребителей