Ижевск. Удмуртия. В четверг, 18 июня, в связи с ограничением на полёты над Москвой произошли задержки рейсов в аэропорту Ижевска и прочих городов ПФО. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве заверили, что транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. Организованы мобильные приёмные. В случае нарушений своих прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру телефона: +7 (910) 796-59-45.

Отметим, что, по данным Минтранса России, на 11:00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.