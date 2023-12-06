Удмуртия и «Роснефть» займутся развитием совместных проектов в области автотуризма

Москва. Компания «Роснефть» и Агентство по туризму Удмуртии займутся развитием совместных проектов в области автотуризма. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, соответствующие договорённости были достигнуты в рамках международной выставки-форума «Россия» (0+) на ВДНХ.

5 декабря, в День Удмуртии, на стенде региона «Мы из Удмуртии!» был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».

«Автомобильный туризм — одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений туризма в России. По данным ВЦИОМ, 49% туристических поездок в 2023 году россияне совершили на личных автомобилях. В путешествие по стране они отправляются семьями или дружескими компаниями», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества стороны будут проводить мероприятия, способствующие развитию внутреннего автомобильного туризма и продвижение туристических объектов и туристического потенциала Удмуртии. Кроме того, участники будут работать над повышением комфорта автотуристов за счет развития придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефть», которая представлена в регионе автозаправочными станциями «Башнефть».

Напомним, с 20 ноября по 15 января в регионе проходит туристическая акция «Путешествуй по Удмуртии», организованная Агентством. Главным партнёром выступила компания «Башнефть», участие в акции также принимают более 20 туристических объектов Удмуртии — музеи, туристические центры, базы отдыха. Благодаря акции «Путешествуй по Удмуртии» 250 тысяч жителей России смогут бесплатно посетить туристические объекты республики.

Отметим, что повышение доступности туристических объектов Удмуртии происходит в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года; вход на неё свободный.